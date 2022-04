Vi siete mai chiesti (da sobri, almeno) quante bollicine si formano in un bicchiere di birra? Nel caso, Gérard Liger-Belair e ClaraCilindre della Université de ReimsChampagne-Ardenne, in Francia, hanno cercato - e trovato - una risposta per voi: tra 200mila e 2 milioni. Gli scienziati francesi hanno infatti calcolato quante bollicine si formano e risalgono in superficie creando la schiuma, in 250 millilitri di birra (una Lager) versata in un bicchiere alla temperatura di servizio di 6 °C, fino a quando la bevanda si sgasa.

La birra versata in un bicchiere. I ricercatori hanno misurato l'anidride carbonica presente nella birra versata dolcemente dalla bottiglia nel bicchiere. Questo gas si forma nella fermentazione: gli zuccheri, presenti nei cereali da cui si ottiene la birra, vengono convertiti dall'azione dei lieviti in alcol e anidride carbonica (alcune birre possono però essere gassate come le bibite). L'anidride carbonica rimane disciolta nel liquido, a causa dell'alta pressione presente all'interno di bottiglie, lattine o fusti, ma si "libera" dopo la stappatura.