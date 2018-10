Un robot-professore va a parlare al parlamento inglese

La commissione all'insegnamento del parlamento inglese si riunirà il 16 ottobre per un colloquio con esperti di educazione e di robotica. Tema sotto esame: gli insegnanti artificiali. Chi meglio di un androide avrebbe potuto rispondere alle domande dei parlamentari?

| SoftBank Robotics Pepper è stata anche impiegata come commessa. Sebbene ora sia targata SoftBank Robotics, Pepper è nata negli stabilimenti Aldebaran Robotics. Che abbia anche la Vera Personalità di Persona sviluppata dalla Società Cibernetica Sirio

Da 6 a 99 anni. Pepper è stata sviluppata da aziende europee e giapponesi con lo scopo di assistere gli anziani. Si tratta di un robot con "coscienza culturale", che potrebbe essere impiegato anche come insegnante. Come, del resto, già accade in Corea del Sud.

Macché giocattolo... I parlamentari interrogheranno Pepper a proposito del suo lavoro con gli studenti della Middlesex University. Con questa università londinese è infatti in corso un progetto per inserire Pepper nelle scuole elementari.

«Non parliamo di qualcuno che decide di portare un robot giocattolo e di fare una dimostrazione», ha dichiarato Robert Halfon, presidente della commissione. «Si tratta piuttosto di mostrare il potenziale della robotica e dell'intelligenza artificiale, e l'impatto che hanno in questo campo».



Riuscirà Pepper a convincere i parlamentari inglesi? Non resta che aspettare qualche pochi giorni...