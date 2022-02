Salti mortali. Le seconde olimpiadi lunari furono meno spensierate, e per poco non si trasformarono in tragedia. Era il 1972, l'anno delle olimpiadi a Monaco ( che si trasformarono, quelle sì, in tragedia ): Charlie Duke, sbarcato dall'Apollo 16, decise di cimentarsi assieme al comandante John Young in diversi sport olimpici, tra cui ancora una volta il lancio del giavellotto (utilizzando un pezzo di strumentazione ALSEP che non serviva più) e il salto in alto. I due pensavano che, data la minore forza di gravità lunare (circa un sesto di quella terrestre), avrebbero potuto battere i record del nostro Pianeta.

Tuttavia Duke non aveva fatto i conti con il peso del proprio zaino: «Feci un salto di circa 1,2 metri», spiegò anni dopo in un libro. «Ma quando mi raddrizzai, il peso dello zaino mi tirò indietro, facendomi cadere sulla schiena». Furono secondi di panico (li potete vedere a partire dal minuto 0.35 nel video qui sotto): lo zaino conteneva i sistemi di supporto vitale, e non era progettato per resistere a una caduta del genere. «Pensavo di essermi ucciso», racconta l'astronauta. Una rottura dello zaino avrebbe provocato una rapida decompressione della tuta, e Duke sarebbe morto quasi all'istante. Per fortuna, lo zaino resistette all'impatto, e il tutto si risolse in un aneddoto da raccontare (e in un tentativo da non ripetere).