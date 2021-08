Semplicemente, per tenere ben fermi gli occhialini. Alcuni nuotatori pensano che le cuffie in silicone non stiano perfettamente adese al cuoio capelluto, facendo di conseguenza scivolare via gli occhialini. Indossano quindi sotto una cuffia di gomma, che tenga fissi gli occhialini, e sopra quella in silicone, che ha il nome dell'atleta o la bandiera del suo paese, e che secondo alcuni ha un miglior impatto con l'acqua.



La nuotatrice cinese Ye Shiwen è più veloce dei maschi. E c'è chi si fa sospettoso

Foto: © REUTERS/Tim Wimborne