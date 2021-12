Nell'Universo iper reale della Marvel quel che possiamo vedere va al di là di ogni forma di fantascienza. È proprio questo il bello di quei film: sono inattaccabili perché portano a situazioni e mondi dove la fisica del nostro Universo può non valere - e può piacere o non piacere, ma quell'Universo mantiene una sua perfetta coerenza interna. C'è però un gruppo di ricercatori del Georgia Institute of Technology che ha voluto comunque entrare nel merito di quel che capita nel film Avengers: Infinity War, dove Thanos, un peculiare abitante di Titano, per far sparire metà dell'Universo schiocca le dita mentre indossa il Guanto dell'Infinito...

Qui non sarebbe possibile. Ai ricercatori, così legati al nostro Universo e ai piccoli fatti della Terra, è fin da subito sembrato impossibile che Thanos fosse in grado di far schioccare le dita con quel guanto e, grazie a una serie di esperimenti, l'hanno anche dimostrato. Il punto è che per avere uno schiocco di dita è necessaria una certa quantità di attrito: quel guanto di metallo semplicemente non poteva produrre l'attrito necessario e ciò avrebbe reso impossibile lo schiocco, quel tipico snap sonico dovuto allo sfregamento.

Utilizzando immagini ad alta velocità, un'elaborazione automatica delle immagini e sensori di forza dinamica, i ricercatori hanno analizzato una notevole varietà di schiocchi delle dita. Per comprendere il ruolo dell'attrito hanno ricoperto le dita con materiali diversi, anche metallici, per simulare gli effetti del tentativo di schioccare mentre si indossa un guanto, come Thanos. E hanno appunto verificato che è impossibile (almeno "da noi").