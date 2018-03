Il premio per le più belle foto di matrimonio Sapete che c'è un importante premio fotografico dedicato agli scatti di matrimoni? Si chiama International Wedding Photographer Of The Year. Ecco le foto più belle di questa edizione.



Sotto l'arcobaleno. La foto vincente è stata scattata lungo le rive del Cougar Creek a Canmore, in Alberta (Canada), quando, dopo una breve e imprevedibile tempesta, è comparso nel cielo questo magnifico arcobaleno. E la sposa era proprio lì! Un arcobaleno inaspettato, un'emozione improvvisa, momenti che non torneranno più... I migliori fotografi di matrimoni del mondo hanno partecipato, come ogni anno, al Premio dell’International Wedding Photographer Of The Year (IWPOTY) . In questa gallery, vi presentiamo le foto più spettacolari.La foto vincente è stata scattata lungo le rive del Cougar Creek a Canmore, in Alberta (Canada), quando, dopo una breve e imprevedibile tempesta, è comparso nel cielo questo magnifico arcobaleno. E la sposa era proprio lì!