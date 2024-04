E non manca un galateo delle bandiere: vanno esposte in modo dignitoso, senza toccare il suolo o l'acqua, vanno portate sempre in alto e libere di sventolare, mai usata come copertura di tavoli o come di drappeggio. E la bandiera di un paese non può mai essere esposta in posizione inferiore ad altre di enti, associazioni, aziende o città rispetto alle quali deve occupare una posizione privilegiata.