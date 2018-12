Insetti gourmet: i modi più famosi di cucinarli

Se fosse vissuto in Tailandia, forse Pinocchio il Grillo Parlante se lo sarebbe mangiato, e non per assorbire la sua saggezza: uno dei piatti a base di insetti più popolari in Thailandia è il jing leed, la frittura di grilli. Proposto come street food popolare dai venditori ambulanti, si prepara friggendo i grilli in un wok per pochi istanti prima di condirli in salsa di soia e polvere di pepe tailandese. Chi li ha provati dice che siano simili ai popcorn.

Insetti primavera. La cucina cinese è ricchissima e varia ed è impossibile riassumerla nei menù dei ristoranti cinesi che popolano le nostre città. Per esempio, nei piatti tipici di molte regioni di quel lontano Oriente ci sono anche gli insetti: in Cina la tradizione di mangiarli è antichissima. Per alcuni sono un piacere da buongustai da concedersi nei migliori ristoranti. Per altri sono un modo pratico ed economico per fare quadrare i conti a tavola, perché forniscono le stesse proteine della carne, oltre che per imbastire una cena al volo: ci sono aziende che hanno migliaia di clienti che si fanno consegnare a domicilio piatti a base di insetti, come noi per la pizza.

Salsa di vespe. Altra cucina ricchissima, quella giapponese, che in Italia conosciamo soprattutto per il sushi. Anche nel paese del Sol levante è possibile mettere in tavola pietanze a base di insetti: c'è addirittura un festival, come il Kushihara Wasp Festival, che celebra le vespe e i vari modi di mangiarle. Il più popolare? Macinarle e farne una salsa usata per condire i biscotti di riso. Ma c'è anche una ricetta a base di vespe cotte e conservate in gelatina di agar-agar. Oppure le vespe marinate nello zenzero e servite sul sushi, con contorno di cracker di vespe. Nella foto: frittura di larve di vespa.

Cimici afrodisiache. In Messico, gli insetti si mettono in tavola dalla notte dei tempi. Oggi un'alimentazione a base di insetti è ancora possibile nell'entroterra, mentre nelle città più grandi sono ormai appannaggio dei ristoranti stellati. Un tipico insetto della cucina messicana, consumato sia crudo (vivo) sia cotto, è la cimice, regina assoluta di diverse sagre - come la Feria del Jumil (la sagra della cimice, appunto). Gli appassionati ne decantano il sapore (intenso) ma anche effetti medicinali, nonché afrodisiaci, e i valori nutrizionali di tutto rispetto, visto che contiene elevate quantità di proteine e minerali. Come si mangiano? Nei tacos o anche in una sorta di guacamole "corretto" (foto).

Bruchi affumicati. I bruchi sono una ricca fonte di proteine, comuni nella cucina di molti Paesi. Nello Zimbabwe il verme mopane (bruco della falena Gonimbrasia Belina), che prende il nome dall'albero che abita - Colophospermum mopane, o albero farfalla - è un bruco assai apprezzato nella cucina tradizionale. Questi bruchi possono essere consumati secchi, in sfoglia come patatine, oppure affumicati e stufati: prima però bisogna raccoglierli, spremerli per liberarli delle viscere e stenderli ad asciugare al sole. Nella foto: bruchi essiccati al mercato di Livingstone (Zambia).

Bachi da seta. Le larve di una farfalla, la Bombyx mori, hanno una notevole importanza economica per l'industria tessile, e in molti Paesi anche per la cucina. In Corea, per esempio, i bachi da seta sono un popolare street food, noto come beondegi, da gustare (consigliano i buongustai locali) col vino bianco. Sono disponibili anche in scatola (bolliti e conditi), nei market e online. Nella foto: beondegi, "snack food" al mercato di Seoul (Corea).