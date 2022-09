Ogni anno i migliori esperti di percezione visiva - dagli oftalmologi ai neuroscienziati - si ritrovano a Naples, in Florida, per eleggere le 10 più riuscite illusioni ottiche create nell'anno appena trascorso. Il concorso Best Illusion of the Year, promosso dalla Neural Correlate Society, un'associazione no-profit dedicata alle neuroscienze, anche quest'anno non ha deluso gli appasionati di inganni della mente. Ecco una selezione di illusioni che metteranno a dura prova la vostra capacità di processare i colori, di distinguere le dimensioni e molte altre cose che pensavate di riuscire a fare.



Il primo premio va a Christopher Blair, Gideon Caplovitz e Ryan Mruczek dell'University of Nevada Reno per questo grande classico noto come illusione di Ebbinghaus (dal nome dello psicologo tedesco che per primo la studiò): il puntino in mezzo ai cerchi sembra ingrandirsi o rimpicciolirsi al variare delle dimensioni dei cerchi circostanti, ma in realtà rimane sempre della stessa grandezza. Una prova di come la percezione visiva sia influenzata non solo dalla forma dell'oggetto in sé ma anche dal rapporto di esso con gli elementi che lo circondano.



Scrolla la pagina per sperimentare l'illusione: