I grandi (e piccoli) anniversari del 2018

100 anni fa, la fine della Prima guerra mondiale. L'11 novembre 1918, nei boschi di Compiègne, in Piccardia (Francia), la Germania firma l'armistizio con le potenze alleate: è una resa senza condizioni e i tedeschi sono costretti al ritiro da tutti i territori occupati, comprese Alsazia e Lorena, alla consegna del materiale bellico, all'evacuazione delle colonie e al pagamento dei danni di guerra. L'umiliazione è tale che, secondo molti storici, sarà il terreno fertile su cui nascerà il nazionalsocialismo di Hitler.



100 anni fa, nasce Mandela. Il 18 luglio 1918 nasce a Johannesburg Nelson Rolihlahla Mandela, che dopo una vita di battaglie politiche contro l'apartheid, 27 anni di carcere e il Premio Nobel per la Pace nel 1993, nel 1994 diventerà il primo presidente nero del Sudafrica, che guiderà fino al 1999.



100 anni fa, la spagnola. Nell'autunno del 1918 al Grande Guerra è finita, ma i problemi no: nel mondo si diffonde un'influenza pandemica particolarmente virulenta, che si calcola uccida tra 20 e 40 milioni di persone. Considerata l'epidemia più devastante della storia, in un solo anno falcidia più persone della peste bubbonica in 4 anni (1347 al 1351). Conosciuta come "influenza spagnola", è il primo grande disastro globale dell'era moderna.



90 anni fa, la prima radiocronaca. Il 25 marzo del 1928 Giuseppe Sabelli Fioretti dallo Stadio Flaminio (Roma) cura per Radio Eiar la radiocronaca della partita Italia-Ungheria, che finirà 4 a 3 per l'Italia. È così anche il nostro paese scopre il calcio "in diretta" radiofonica. Per un pelo la BBC, che ci è arrivata giusto un anno prima con la cronaca di Arsenal-Sheffield United, ci strappa il primato mondiale.



90 anni fa, la penicillina. Nel 1928, mentre studia l'influenza, lo scienziato Alexander Fleming nota che la muffa si è sviluppata accidentalmente su un set di piastre di coltura usate per far crescere dei batteri stafilococchi, creando intorno a sé un cerchio privo di batteri. L'efficacia del fungo viene provata su vari tipi di batteri e i risultati sono entusiasmanti: è nata la penicillina, l'antibiotico che salverà tante vite e frutterà a Fleming il Premio Nobel per la medicina nel 1945.



80 anni fa, Hitler a Roma. Un trionfante Adolf Hitler viene in visita ufficiale in Italia dal 3 all'8 maggio del 1938, accolto da Benito Mussolini. Pesa sulla visita il gran rifiuto di Papa Pio XI, che per non incontrare il Fürher si ritira a Castel Gandolfo e chiede, inascoltato, al Duce di non fare transitare per via della Conciliazione il corteo di un «nemico così confessato della Chiesa cattolica e della religione di Cristo».



70 anni fa, la Costituzione della Repubblica Italiana. Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione, approvata pochi giorni prima dal Capo dello Stato (provvisorio) su delibera dell'Assemblea Costituente. È la legge fondamentale dello stato italiano e consta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. L'articolo 1 recita: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".



70 anni fa, arriva Tex Willer. Il 30 settembre 1948 nelle edicole italiane esce il primo numero di Tex, il ranger che segnerà la storia del fumetto italiano (e non solo). La striscia si intitola "il totem misterioso" e introduce i lettori a quella che sarà la filosofia del cowboy "buono" Tex Willer, pistolero ma sempre dalla parte dei deboli.



70 anni fa, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il 10 dicembre 1948, in seguito all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene firmato a Parigi il primo documento che sancisce i diritti che spettano a ogni essere umano. Si compone di 30 articoli e un preambolo, che inizia così: "Considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo...".



60 anni fa, il lancio dell'Explorer 1. Il 31 gennaio 1958 gli Stati Uniti lanciano il loro primo satellite, l'Explorer 1, in risposta al lancio degli Sputnik 1 e 2 da parte dell'Unione Sovietica (4 ottobre e 3 novembre 1957). Il lancio avviene dalla base di Cape Canaveral, in Florida: l'Explorer resta in contatto con la base fino al 23 maggio 1958, quando si esauriscono le batterie, ma rimarrà in orbita fino al 31 marzo 1970.



60 anni fa, la Legge Merlin. Addio "case chiuse": il 20 febbraio 1958 entra in vigore in Italia la legge che abolisce la regolamentazione della prostituzione e chiude le cosiddette case di tolleranza, introducendo i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Prenderà il nome dalla sua promotrice nonché prima firmataria, la senatrice Lina Merlin.



50 anni fa, il sessantotto. 1968: anche in Italia le proteste in seguito all'intervento americano in Vietnam assumono una forma inedita e imprevista, sfociando in un movimento formato soprattutto da studenti e operai, che rivendica la democrazia diretta e la partecipazione alla vita politica contro ogni autoritarismo. La critica a istituzioni come famiglia, scuola e lavoro si traduce in scioperi, cortei e manifestazioni dove si rincorrono slogan come "vietato vietare" e "fate l'amore, non la guerra". Secondo gli storici, sarà lo spartiacque tra gli anni del miracolo economico e quelli del dominio dell'ideologia.



50 anni fa, gli omicidi di Martin Luther King e Bob Kennedy. Il 4 aprile Martin Luther King, leader per il Movimento dei diritti civili degli afroamericani, viene assassinato a colpi di pistola a Memphis (Usa) da James Earl Ray. Pochi mesi dopo la stessa sorte toccherà a un altro mito "liberal": Robert - Bob - Kennedy, fratello di John, e anch'egli candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, viene ucciso al termine di una tournée elettorale all'Ambassador Hotel di Los Angeles.



50 anni fa, 2001 Odissea nello Spazio. Il 2 aprile 1968 esce nei cinema americani il film capolavoro di Stanley Kubrick: concepito come un'avvenuta nel cosmo, gira attorno alla scoperta di un monolito misterioso, che unisce preistoria e futuro quando l'astronave Discovery, controllata del computer HAL 9000, si reca in missione verso Giove. Il talento visionario di Kubrik e la preziosa colonna sonora "classica", segnata da Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, gli riserveranno un posto tra i film che hanno fatto storia.



50 anni fa, l'Apollo 7. La Nasa lancia la prima missione con equipaggio del programma Apollo, dopo l'incidente tragico dell'Apollo 1 (1967) in cui aveva perso la vita tutto l'equipaggio. Tre gli astronauti scelti per la missione: Walter Schirra, Donn Eisele e Walter Cunningham.



40 anni fa, Caronte, dintorni di Plutone. Il 22 giugno 1978 l'astronomo statunitense James Christy scopre Caronte, il maggiore dei cinque satelliti di Plutone: con i suoi circa 1.200 km di diametro è il più grande satellite naturale del nostro Sistema Solare, rispetto al pianeta attorno a cui orbita: Plutone ha infatti un diametro di poco inferiore ai 2.400 km.



40 anni fa, Sandro Pertini. Il 9 luglio 1978 il socialista Sandro Pertini, partigiano durante la Seconda guerra mondiale e in seguito deputato della Costituente, viene eletto presidente della Repubblica Italiana al 16º scrutinio, con 832 voti su 995. Resterà in carica fino al 1985: la sua rettitudine e la disarmante schiettezza gli faranno guadagnare il titolo di "presidente più amato dagli italiani". A lui saranno dedicate canzoni famose (come l'Italiano, di Toto Cutugno) e persino fumetti (Pertini, di Andrea Pazienza).



