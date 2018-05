Perché nei supermercati frutta e verdura sono bene in vista all'ingresso?

Quando entriamo in un supermercato, siamo quasi sempre accolti da frutta e verdura colorata e invitante, con tanto di cassette, bancarelle e perfino tendoni, se le dimensioni del negozio lo consentono.

Benvenuti! Siamo così immersi in un'atmosfera piacevole, che ricorda un ambiente fresco e salutare, quasi come quello di un mercato di paese. Si tratta di uno stratagemma di marketing studiato dagli addetti ai lavori per favorire la propensione all'acquisto dei consumatori.

Guidati nel percorso. Dopo il reparto di ortofrutta, inizia il percorso con gli scaffali pieni di tutti gli altri prodotti alimentari, disposti secondo un ordine che segue, in parte, quello dei vari momenti della giornata: dalla colazione, ai pasti principali, fino ai vini e alle acque minerali e bibite varie.

Lungo questo percorso, siamo un po' tutti vittime inconsapevoli di alcuni trucchetti di vendita. Per esempio, i prodotti più costosi tendono a stare bene in vista, a portata di mano e di carrello, mentre quelli più economici sono disposti negli scaffali più in basso oppure più in alto.

Inoltre, i prodotti con la data di confezionamento più recente sono sempre quelli meno facilmente accessibili, poiché sono messi in fondo allo scaffale che li contiene: davanti, bene in vista e a portata di mano, ci sono sempre quelli con la scadenza più vicina.

Le offerte speciali. Infine, ci sono anche i cartelli con le offerte speciali, scritti a volte perfino a mano per dare l’idea di essere in un luogo amichevole e familiare, e che spesso inducono ad acquistare prodotti di cui magari, in quell'occasione, avremmo fatto a meno.

