Contro le puzzette, non c'è via di scampo. Per quanto si possano controllare le proprie maleodoranti emissioni, l'aria prodotta all'interno del nostro corpo deve per forza uscirne in qualche modo. In aggiunta, va detto che non esiste alcuna patologia riconosciuta dalla comunità medica che comporti, tra le sue caratteristiche o tra i suoi effetti collaterali, il completo assorbimento dei gas intestinali.