In diretta (virtuale) dall'aeroporto di Los Angeles

Li chiamano spotters, sono veri appassionati di aerei e se ne trovano nei dintorni di ogni aeroporto del mondo: si appostano in strade o in piazzole nei pressi della pista e da lì adocchiano gli aerei per fotografarli o, più semplicemente, per ammirarli da un punto di vista privilegiato mentre atterrano o si librano in volo.



Ora, grazie a questa ricostruzione virtuale trasmessa in diretta web, è possibile curiosare su quel che accade sulle piste dell'aeroporto internazionale di Los Angeles, anche restando a migliaia di chilometri di distanza. Si tratta di una riproduzione fedele in ogni dettaglio: gli aerei che vedete decollare o atterrare, tanto per intenderci, stanno davvero decollando o atterrando in questo preciso istante; le loro livree sono potreste ammirare se vi trovaste lì adesso e persino il meteo (pioggia, nebbia ecc) rispecchia quello reale. Occhio, però: non vedete tanto "movimento", la colpa potrebbe essere... del fuso orario!

Questo contenuto è una delle esperienze in realtà aumentata di Focus 317 , visibili con la nostra app