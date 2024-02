A CAVALLO DEL VENTO. Pare che il termine steampunk sia di K.W. Jeter, che nel 1979 lo usò in Morlock Night, quando i Morlock - gli stessi della Macchina del Tempo di H.G. Wells - si impadroniscono del dispositivo totalmente meccanico per viaggiare nel passato, dal loro lontanissimo 800000 e rotti fino alla Londra vittoriana, nel XIX secolo. Nel pasticcio di Jeter arrivano, a salvare la situazione, re Artù e Merlino (che in effetti a suo tempo, in un'altra storia, aveva promesso di stare in guardia per sempre, per salvare Albione da qualunque minaccia).

Foto: © Digital Storm / Shutterstock