Traditori coerenti. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships, chi tradisce il partner, in seguito usa dei “trucchetti” cognitivi per minimizzare il fattaccio. In pratica chi tradisce ritiene l'infedeltà sbagliata, e prova dei sensi di colpa. Ma la distanza tra pensiero e azione viene presto colmata dal meccanismo di difesa della mente noto come dissonanza cognitiva, che lo spinge a minimizzare la cosa con se stesso (“è stato un caso”, “così fan tutti”, ecc). Risultato? Non si avvertono conseguenze negative... e il fedifrago potrebbe ricascarci.