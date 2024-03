Come eliminare facilmente le microplastiche dall'acqua del rubinetto

Calcare incapsulatore. I ricercatori hanno raccolto dei campioni di acqua di rubinetto da Guangzhou, in Cina, e ne hanno analizzato le diverse quantità di micro e nanoplastiche. Hanno quindi bollito l'acqua per cinque minuti, l'hanno fatta raffreddare e successivamente analizzata. Ne è emerso che, con la bollitura, si formava del calcare (il cui componente principale è il carbonato di calcio, CaCO3) che riusciva a "incapsulare" le particelle di plastica: una volta raffreddato il liquido, era quindi facile grattare via le incrostazioni rimuovendo anche micro e nanoplastiche ed eliminare il carbonato di calcio rimasto in sospensione versando l'acqua in un filtro da caffè.