Com'è fatto l'orinatoio che impedisce gli schizzi di pipì?

Quanta pipì c'è nelle piscine? Se siete assidui frequentatori di piscine, vi conviene forse non continuare a leggere. Le persone fanno davvero (tanta) pipì in piscina, non è una "leggenda metropolitana": in una piscina grande un terzo di quelle olimpioniche, ci sono in media 75 litri di pipì. Per scoprirlo alcuni ricercatori canadesi hanno sviluppato un sofisticato test a prova di errore (Per saperne di più).

Dei ricercatori cinesi invece hanno calcolato che quando la pipì è davvero tanta, la miscela di urina e cloro può scatenare una reazione chimica in grado di sciogliere i corpi dei bagnanti. (Per saperne di più e sapere quante persone devono fare pipì contemporaneamente ).

Foto: © Reuters