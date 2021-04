Il cibo dipinto di blu sarà (anche) sano

Cibo blu ma anche cosmetici. Poiché i pigmenti blu si trovano raramente nelle risorse naturali come piante e rocce, gli alimenti colorati di blu - ma anche medicinali, cosmetici o vestiti - sono sempre stati realizzati con coloranti blu sintetici, sollevando preoccupazioni sulla loro sicurezza come additivi alimentari ma anche sul loro impatto ambientale.

Il gelato blu (gusto Puffo, per esempio) potrà essere anche sano. E anche le ciambelle, le caramelle o le bevande blu che attirano tanto l'attenzione soprattutto dei bambini. Infatti, Pamela Denish dell'Università della California a Davis ha ottenuto da cavolo rosso un pigmento simile al colorante alimentare artificiale Brilliant Blue FCF o E133 . Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science.

Questo pigmento blu naturale, un tipo di molecola di antociani, è presente solo in piccole quantità nel cavolo rosso. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che potevano produrne quantità maggiori trattando gli antociani rossi presenti nel cavolo rosso con un enzima appositamente progettato che li rendeva blu. I ricercatori hanno pertanto utilizzato il nuovo pigmento blu per preparare gelato blu, glassa di ciambelle e caramelle e questi prodotti hanno mantenuto il loro colore blu per 30 giorni.

il potere del cavolo rosso. Saranno necessari altri test di sicurezza prima che questo additivo naturale possa essere utilizzato in tutti gli alimenti, ma secondo un altro autore dello studio, Kumi Yoshida dell'Università di Nagoya, Giappone, è probabile che non abbia effetti negativi sulla salute poiché gli antociani del cavolo rosso hanno una storia molto lunga nella nostra dieta. Insomma, speriamo di poter avere sulle nostre tavole tanti dolcetti dipinti di blu non solo belli ma anche sani.