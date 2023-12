Chi sono i popoli più stressati d'Europa?

Siamo tutti stressati , si dice. Ma quali sono i popoli europei che lo sono di più? Ebbene, anche se la nostra idea dei greci non è certo quella di un popolo particolarmente stressato, sono proprio loro a svettare nella particolare classifica dei Paesi europei in cui lo stress è percepito maggiormente. La classifica è stata stilata da esperti di un'azienda olandese che vende prodotti per il benessere, e la top ten vede al secondo posto i turchi e al terzo i portoghesi, seguiti da maltesi, ciprioti, irlandesi e spagnoli. Gli italiani sono ottavi, prima di francesi e svizzeri.

ore lavorative settimanali. Per classificare lo stress sono stati utilizzati dati provenienti dal Global Burden of Diseases (uno studio della rivista medica Lancet che periodicamente analizza lo stato di salute dei popoli del mondo, inclusa la salute mentale) e i sondaggi sul tema condotti da Eurostat e da Gallup. In particolare, sono stati considerati lo stress, la prevalenza di ansia e depressione, la tristezza e la gioia percepiti dai singoli e, per le età comprese fra 15 e 64 anni, le ore lavorative settimanali. L'indagine ha riguardato tutti i Paesi europei ma ha escluso Russia e Ucraina, i cui dati sarebbero stati inattuali e poco attendibili per via del conflitto in corso.