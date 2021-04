Chi ha inventato la conserva di pomodoro?

Il frutto più popolare è una "verdura". Il frutto più popolare al mondo? È il pomodoro. Che per molti è... verdura. In realtà il problema è culturale: frutta e verdura sono definite in modo diverso nell'orto o in cucina. Oltre ai pomodori anche cetrioli, peperoni, zucca, piselli e melanzane sono frutti: crescono dai fiori e hanno semi.

Che cos'è un frutto e che cos'è una verdura? Secondo i botanici, infatti un frutto è la parte della pianta che si sviluppa da un fiore ed è anche la sezione della pianta che contiene i semi. Le altre parti delle piante sono considerate verdure e includono gambi, foglie e radici.

Ma negli USA non è così: il pomodoro è stato classificato ufficialmente come verdura dalla suprema corte nel 1893, per questioni di tasse.