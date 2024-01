Che cosa sono i vini "eroici"? Quelli prodotti in vigneti... "eroici"

Avete mai gustato un vino "eroico"? È quello prodotto in vigneti "eroici", ovvero situati su territori particolarmente impervi che vengono tutelati dalla legge proprio per le difficoltà normalmente incontrate nella loro coltivazione. Per essere classificati come "eroici", i vigneti in questione devono essere perciò situati su piccole isole (con una superficie inferiore a 250 km2), oppure in alternativa su gradoni e terrazzamenti, su terreni con una pendenza minima del 30% o a 500 metri sopra il livello del mare (sono esclusi però gli altipiani). I modi di coltivazione e le caratteristiche del territorio che permettono la loro definizione sono stati stabiliti da un decreto ministeriale del 2020. Una volta ottenuto il riconoscimento ufficiale di vigneto eroico, i viticultori accedono a una serie di agevolazioni (come per esempio sgravi fiscali), pensate per valorizzare e mantenere in vita le loro coltivazioni.