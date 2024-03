Che cosa mangiano i musulmani durante il Ramadan?

Quando inizia (e quando finisce) il Ramadan nell'anno 2024? Inizia il 10 marzo. A segnare l'inizio del Ramadan è l'avvistamento della luna nuova. Per questo il Ramadan può iniziare (e finire) in date diverse da Paese a Paese. In Italia nel 2024, per esempio, comincia il 10 marzo e dovrebbe concludersi il 9 aprile (dipende da quando verrà "avvistata" la luna nuova).

Quali sono gli orari del digiuno? Durante il Ramadan i musulmani digiunano dall'alba al tramonto.

Chi digiuna durante il Ramadan? Tutti i musulmani in buona salute. Il digiuno non è obbligatorio per i vecchi, i malati, i bambini, le donne incinte e che allattano, e anche chi deve compiere lunghi viaggi.

Durante il Ramadan quando si può mangiare? Si può mangiare dopo il tramonto, interrompendo il digiuno con un dattero o un bicchiere d'acqua. A quel punto inizia il pasto serale (iftar).

Che cosa si può mangiare durante il Ramadan? Ogni Paese ha le sue particolarità: in Tunisia, Algeria e Marocco viene preparato un cous-cous soltanto con l'agnello (non il pollo o il montone) arricchito da uvetta; in Siria e in Giordania invece si mangiano i "katai", dolci con ripieno di cocco, nocciole tritate e zucchero.

Durante il Ramadan si può fare sesso? Per tutto il mese i fedeli non devono mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali tra l'alba e il tramonto.