Mamma, stampa la cena! Le macchine che preparano la cena al tocco di un pulsante non sono più una trovata da fantascienza. Natural Food ha in catalogo Foodini, un robot da cucina in grado di fare "il lavoro sporco", ossia predisporre in un contenitore pronto da mandare alla cottura (o da consumare freddo) tutto ciò che serve per antipasti, pizze, ravioli, polpette e via dicendo. Basta inserire gli ingredienti (frullati, e a patto che non siano più di cinque) nei serbatoi, scegliere da un archivio elettronico la ricetta e la forma da dare al piatto finito - un po' come si fa per il ricamo automatico delle macchine per cucire - e il tutto sarà pronto in pochi secondi con la tecnica del pasticcere che strizza tubetti di creme. Vedi anche: Paese che vai, cibo che trovi.

Foto: © NaturalFood