A parte alcune eccezioni come Londra o New York, dove un'efficiente rete metropolitana permette di spostarsi in tempi relativamente brevi da un capo all'altro della città, in generale l'automobile è vista come il mezzo di trasporto più veloce per spostarsi in città... Sicuri che sia per davvero così?

Uno studio pubblicato su Royal Society Open Science e presentato dagli autori in un articolo di The Conversation mette in discussione questa convinzione: se tutti decidessimo di muoverci in macchina, il traffico generale risulterebbe rallentato e impiegheremmo molto più tempo per raggiungere la nostra meta.