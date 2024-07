Attraversato lo Stretto di Messina per la prima volta “a piedi” su una fune

Per la prima volta, lo Stretto di Messina è stato attraversato a piedi, su una fune – anzi, un nastro, che viene chiamato slackline – larga appena 1,9 cm e lunga 3.646 metri. A compiere l'impresa è stato l'atleta estone Jaan Roose, 32 anni, che avevamo intervistato nei giorni scorsi . Con questa performance, potrebbe aver superato il record del mondo di distanza percorsa su slackline ma non è entrato nel Guinness dei Primati, perché poco prima dell'arrivo è caduto e si è rialzato. Il precedente record, realizzato in Francia, era di 2,7 km.

Jaan Roose è partito alle 8:45 di mercoledì 10 luglio 2024 dal pilone di Santa Trada, in provincia Reggio Calabria, da un'altezza di 265 metri (più del più alto grattacielo italiano), ed è arrivato a Torre Faro, in Sicilia, a un'altezza di 230 metri, dopo 2 ore e 57 minuti. La slackline su cui ha camminato è stata fissata su due tralicci di una vecchia linea elettrica che collegava le due sponde. Già stendere questo lungo nastro è stata un'impresa da record: è stato srotolato in elicottero dal lato siciliano a quello calabro.

La tensione pari al peso di un'auto. La fettuccia è stata realizzata in Dyneema, una fibra sintetica di polietilene che ha una resistenza analoga a quella dell'acciaio ed è in grado di resistere a torsioni e piegamenti. La slackline era troppo lunga per essere realizzata in un pezzo unico; è stata quindi realizzata con più pezzi attaccati tra loro, e queste connessioni costituivano un'ulteriore difficoltà per l'atleta. Secondo Red Bull, che ha organizzato l'evento, la tensione della corde sul traliccio siciliano e su quello calabro equivale a un peso rispettivamente di 900 e 1.200 kg, l'equivalente di un'utilitaria.