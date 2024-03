Anche gli svedesi gesticolano (ma meno e in modo diverso da noi)

Il più antico orto botanico del mondo. I record storici dell'Italia non sono pochi: i più notevoli passano per luoghi ancora oggi in funzione, nonostante siano attivi da centinaia di anni. È il caso per esempio del’orto botanico di Padova, considerato il più antico del mondo, visto che risale al 1545.

Con oltre 6.000 tipi di piante, è famoso ancora oggi per la coltivazione di piante mediche, da cui si ricavano molti rimedi naturali. Qui vengono anche coltivate piante velenose, e persino piante pregiate, che lo hanno reso più volte vittima dei ladri.

Alcuni storici attribuiscono in realtà il primato all'orto botanico di Pisa, fondato l'anno precedente, ma in un’altra collocazione rispetto a quella attuale il che lo renderebbe secondo a detta dei puristi. Ma comunque vada... il primato resta in Italia.