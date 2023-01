Se c'è stato un momento negli ultimi decenni della storia dell'uomo in cui la fine del mondo si è avvicinata di molto, beh, è proprio quello che stiamo vivendo. Lo sostiene il Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse – lo strumento simbolico creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists per fare il punto sulle questioni che minacciano la sicurezza globale e lo sviluppo dell'umanità – il quale, nelle ultime ore, ha visto avvicinare ulteriormente le lancette alla mezzanotte, ossia all'ipotetico momento in cui l'umanità scomparirà dalla faccia della Terra. Per la precisione ora ci troviamo a soli 90 secondi dal momento "X".

Due cause. Stando alla pubblicazione, le cause principali di questa grave minaccia per l'umanità sarebbero due: la guerra tra Russia e Ucraina, con il rischio collegato che vengano usate armi nucleari, e i cambiamenti climatici. A questi si aggiungono altri elementi quali la disinformazione e le tecnologie distruttive che si sono diffuse negli ultimi anni.