A quanti tè "equivale" un caffè (quanto a caffeina)?

Repellente. Formiche, chiocciole, lumache, limacce (Arion rufus) come il gasteropode in fotografia e altri insetti non amano incrociare fondi di caffè sui loro passaggi, così ecco un buon metodo per tenerli a distanza da fiori e orti. Ecologico ed economico, ma è salutare? (Non esagerate col caffè!) Vedi anche: La scomparsa delle farfalle

Foto: © Guillaume Brocker/Wikimedia Commons