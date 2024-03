Perché compaiono le "zampe di gallina" intorno agli occhi?

Sul metabolismo dei Demodex sono emersi particolari curiosi. Per esempio, si sa che questi acari non possiedono un ano (sulla storia degli apparati escretori, leggi qui) ma che devono pur espellere le sostanze di scarto. Lo fanno, quindi, in un'unica volta, alla fine della loro vita, rilasciando un malloppo di tossine e batteri sul nostro volto mentre il loro corpo morto si asciuga. Un fenomeno in genere innocuo, per noi che li ospitiamo. Un esemplare di Demodex è stato anche osservato deporre un uovo, in un processo lento e faticoso che sembra richiedere molte energie metaboliche. Guarda il video:





Foto: © Power and Syred/SPL