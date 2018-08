5 invenzioni ereditate dalla Grande Depressione

Come si dice? La necessità aguzza l’ingegno. Accadde anche al tempo della Grande Depressione, una delle peggiori crisi finanziarie della storia moderna, seguita al crollo di Wall Street del 1929, quando si crearono le premesse affinché piccole e grandi idee prendessero forma o si diffondessero su larga scala, talvolta cambiando la nostra vita. Ecco le più curiose "invenzioni" nate in quel periodo.

I tre porcellini. Che c'entra la famosa fiaba con la Grande Depressione? La storia di Timmy, Tommy e Jimmy per un lungo periodo è stata anche la metafora di quanto stava succedendo in America: a farla conoscere fu Walt Disney nel 1933 come cortometraggio animato e a lieto fine della durata di soli otto minuti. A causa dei tempi duri che stava affrontando il paese in quel periodo, il pubblico individuò nel lupo il simbolo della crisi. Proprio come Ezechiele voleva distruggere le case dei porcellini e divorarli, la Grande Depressione stava cercando di annientare le famiglie americane. Il messaggio (i tre porcellini che, restando uniti e affidandosi alla loro intelligenza, riescono a superare in astuzia il lupo cattivo) fu però apprezzato: il film ebbe successo, tanto che i cinema lo tennero in cartellone per diversi mesi, fino a farne il cortometraggio d'animazione di maggior successo di ogni epoca.

La chiusura lampo o zip. Fu creata ben prima, nel 1851 da Elias Howe, che per questo si guadagnò il soprannome di "padre della chiusura lampo”, ma iniziò a essere pubblicizzata e venduta al pubblico solo nel 1930, proprio perché più economica dei costosi bottoni (oltre che più comoda). Fu adottata anche su alcuni stivali, gli zipper, da cui la zip ereditò il nome. Ben presto cominciarono ad apprezzarla anche gli "stilisti" (si fa per dire) dell'epoca: le zip infatti facevano sì che gli abiti, privi dei bottoni, costassero decisamente meno. Ma la possibilità di indossare alcuni abiti sia con la cerniera chiusa (col freddo) sia con la zip aperta (nelle stagioni più miti) consentiva un ulteriore risparmio: in questo modo si potevano usare per (quasi) tutto l'anno.

I biscotti con le gocce di cioccolato. La Toll House Inn di Whitman (Usa), era famosa per la sua ricetta di biscotti al cioccolato, risalente ai tempi coloniali. Ma la crisi privò le sue cucine dell’elemento più importante: il cacao. Così, la chef Ruth Wakefield, nel 1933, pensò di spezzettare una comune tavoletta di cioccolata in piccoli frammenti, sperando che si sciogliessero nell'impasto mentre i biscotti cuocevano. Tuttavia, il cioccolato non si sciolse: i pezzetti semplicemente si ammorbidirono, assumendo la forma di gocce. Il "test" però ebbe un successo insperato: la ricetta fu pubblicata su un giornale di Boston e la Nestlé decise di stamparla sul retro delle sue tavolette in cambio di tutta la cioccolata di cui Ruth avesse avuto bisogno per il resto della vita. Oggi, a quasi un secolo di distanza, i biscotti con le gocce di cioccolato sono ancora tra i più venduti negli Usa (e non solo).

Il minigolf. Prima della Grande Depressione, andare al cinema era il passatempo preferito di molti americani. Ma durante la crisi finanziaria per la maggior parte di loro il cinema era diventato un lusso insostenibile. Così si cercarono altre forme di intrattenimento. Fu in quel periodo che i giochi da tavolo, come il Monopoly, e le carte da gioco divennero molto popolari. Anche il minigolf, nato attorno agli anni '10, decollò e divenne una nuova mania: più di 30.000 campi da golf in miniatura sorsero in tutto il paese durante gli anni '30. I prezzi variavano da 25 a 50 centesimi per partita.