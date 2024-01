10 assurde credenze e cure mediche dei tempi antichi

Attenti a chiedere del pesce fresco a Hyderabad in India, soprattutto nel mese di giugno: potrebbero infilarvelo in bocca ancora vivo.



Ogni anno all'inizio dell'estate, in questo distretto nell'Andhra Pradesh si celebra il "Festival della Medicina del Pesce", che richiama centinaia di migliaia di indiani affetti da problemi respiratori. Tutti in fila in attesa di ingoiare pesciolini vivi, come le sardine, "affogati" in una miscela di spezie per curare l'asma.



La singolare terapia, senza alcuna base scientifica, risale a un santone hindu vissuto quasi 170 anni fa che avrebbe ricevuto la ricetta della miscela di erbe miracolose direttamente da una divinità senza nome. Da allora ogni anno i membri della famiglia che discende dal santone e che custodisce il segreto sul mix di erbe con i quali vengono imbottiti i piccoli pescetti prima di essere ingoiati, imboccano la folla.



Il Festival è molto contestato dalle associazioni per i diritti umani, secondo cui la pratica è un vero e proprio abuso sui bambini costretti a mangiare pesce vivo, ma ancora oggi l'evento ha il sostegno del Governo indiano che mette a disposizione i mezzi di trasporto per raggiungere il raduno.

La sardina è gratuita e la cura prevede che i devoti seguano una speciale dieta per sei settimane a partire dal giorno in cui si è ingoiato il pesce vivo.



Foto: © © Krishnendu Halder/Reuters