Quest'uomo dipinto nel 1937 si sta scattando un selfie con lo smartphone?

Ancora un caso di (improbabile) viaggiatore nel tempo inserito chissà come in un'opera d'arte del passato? Dopo l'astronauta "scolpito" nella chiesa di Salamanca del Cinquecento e i dinosauri (scoperti nell'800) già presenti in un dipinto del '600, ora (si fa per dire, perché si tratta di una segnalazione che periodicamente torna di moda sui social) è il momento del nativo americano che si scatta un selfie con l'iPhone rappresentato in un murale del 1937.



Il murale a springfield. Il murale in questione, custodito presso un edificio governativo della città americana di Springfield, si intitola Mr. Pynchon and the Settling of Springfield di Umberto Romano.