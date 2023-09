Qual è stato il primo orgasmo (femminile) sul grande schermo?

HEDY LAMARR. La diva viennese Hedy Lamarr non fu un’attrice qualsiasi: nacque nel 1914 a Vienna e in giovane età fu protagonista del film Estasi, in cui compare il primo nudo integrale (il suo) della storia del cinema. Trasferitasi a Hollywood, recitò in diversi film, ebbe 6 mariti e numerosi amanti e in vecchiaia venne addirittura arrestata per furto (la sua storia completa ve la raccontiamo qui). Tuttavia Hedy Lamarr non si conosce per quello che fu veramente: studiò ingegneria a Vienna ed è l’inventrice del Secret Communication System, un sistema di criptazione delle comunicazioni radio oggi utilizzato per la telefonia mobile.

In una delle sue ultime interviste, alla domanda «qual è la cosa che le piace di più al mondo», rispose «tenere impegnata la mia testa con formule di fisica mentre parlo con gli uomini».