Chi è l'uomo che ha trasformato un mucchio di caramelle in un'opera d'arte? Si tratta dell'artista di origini cubane Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) che visse e lavorò a New York tra il 1979 e il 1995. I suoi lavori sono stati esposti nei musei più importanti del mondo e rappresentano, ancora oggi, un nucleo fondamentale per l'arte contemporanea.

ISPIRATO. Le tematiche da lui affrontate erano nuove e ancora difficili da comprendere per l'America degli anni Novanta: l'omosessualità, l'Aids e la solitudine degli emarginati. Ma nuovo era anche il suo linguaggio per comunicarle: un linguaggio semplice ma coraggioso, con il quale metteva in scena i suoi reali sentimenti e le sue vicende autobiografiche, soffermandosi sull'amore e sul dolore.

La principale fonte di ispirazione è stato il suo compagno, Ross Laycock, morto di Aids nel 1991. Per affrontare la sofferenza della perdita e per raccontare al mondo il suo amore, utilizzò oggetti e immagini comuni, quali carta, caramelle o fili di lampadine, a testimonianza che se qualcuno avesse davvero qualcosa di grande da raccontare, utilizzerebbe poche e semplici cose per esprimerlo.