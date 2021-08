Gamberi di fiume A fare capolino in una serie di affreschi diffusi in Friuli, Trentino e Veneto sono invece i gamberi di fiume, leccornìe apprezzate da quelle parti che però celano vari significati. Tra i più curiosi, c’è quello che ritiene i gamberi simbolo d’eresia e peccato, per via del loro muoversi “all’indietro” rispetto alla retta via. In questo caso abbiamo scelto l’affresco di Antonio Baschenis (fine del XV secolo) a Santo Stefano a Carisolo (Trento).