Street artist ben noto in Italia e in molti altri Paesi, Manu Invisible porta a termine a marzo 2018 un'opera per l'Università di Cagliari: un affresco che rappresenti i concetti di "Apprendimento" e "Conoscenza" per l'aula magna della Facoltà di studi umanistici dell'ateneo. Il lavoro, iniziato a gennaio, è sviluppato su intonaco fresco: una tecnica che consente la conservazione di un'opera anche centinaia di anni. In questa gallery, alcune sue opere e le indicazioni GMaps per trovarli, sulle strade d'Italia e d'Europa.