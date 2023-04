Il tempo lava le strade, sfida la memoria e dona nuova vita a luoghi segnati dal peggio della Storia: ma gli orrori della guerra non andrebbero mai dimenticati. Per farli riemergere dall'oblio e riportarli davanti alla coscienza collettiva Sergey Larenkov, pilota di mare con la passione per la fotografia, fonde passato e presente in sorprendenti ricostruzioni fotografiche che ritraggono i momenti più significativi della Seconda Guerra Mondiale (tutti i suoi lavori in questo sito).



Nelle sue immagini realizzate con un sapiente lavoro di "taglia e incolla" digitale, può capitare di vedere i peggiori protagonisti della storia recente camminare fianco a fianco di comuni passanti, come in questo scatto ambientato a Parigi.



Foto: © Sergey Larenkov