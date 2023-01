Sabato 14 gennaio alle ore 18, all'Auditorium di Milano (in Largo Mahler), è in programma il primo appuntamento del 2023 per la rassegna Musica & Scienza. Si tratta di una rassegna unica nel suo genere, dove le neuroscienze tornano a dialogare con la musica sinfonica. In particolare "Esperimenti neurosinfonici" (questo il titolo del primo appuntamento) vede la neuroscienziata Laura Ferreri di nuovo impegnata in un appassionato incontro interdisciplinare insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano guidata da Ruben Jais.



Esperimento col pubblico. Dopo il grande successo dell'appuntamento della scorsa stagione (intitolato "Il cervello musicale", una lezione-concerto che ha proposto all'ascoltatore un percorso alla scoperta della sinfonia neurale che ha luogo nel nostro cervello quando entriamo in contatto con la musica) sabato 14 gennaio all'Auditorium si tiene un interessante esperimento che coinvolge il pubblico.

Ascoltare musica costituisce una delle esperienze più piacevoli per l'essere umano. Ricerchiamo la musica costantemente, nella vita quotidiana come nei momenti più speciali. Ma perché alcuni di noi amano la musica più di altri? Cosa ci rende più o meno curiosi di ascoltare e scoprire nuova musica? Come il nostro cervello ci permette di capire e apprezzare un brano?



Dialogo. In un dialogo tra musica e neuroscienze, il Maestro Ruben Jais e la neuroscienziata Laura Ferreri proporranno un viaggio tra i meccanismi neurali alla base del piacere e della curiosità musicale. Al centro del programma della serata, Fratres, capolavoro di Arvo Pärt composto nel 1977, uno degli esempi più compiuti della profonda poetica del compositore estone.



Insomma, un appuntamento in cui la grande musica sinfonica convive con spiegazioni di neuroscienze cognitive e interazioni con il pubblico, che sarà protagonista attivo di un vero e proprio esperimento che permetterà di scoprire i segreti del cervello musicale. Alla scoperta dell'anatomia dei nostri processi cerebrali, comprendiamo insieme concetti come quelli di "novità", "sorpresa" e "salienza" e come il nostro cervello reagisce agli stimoli musicali!

