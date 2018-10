Astronomy Photographer of the Year 2018: i vincitori

Two Comets with the Pleiades: Remote Astronomical Society (RAS) Observatory (New Mexico, Usa). La categoria robotic-scope permette di partecipare con la fotografia a distanza, con strumenti controllati da remoto via Internet. In questo caso il fotografo ha catturato un evento piuttosto raro: due comete (ASASSN sulla sinistra e PanSTARRS al centro) in congiunzione e le Pleiadi. | Damian Peach / Astronomy Photographer of the Year 2018