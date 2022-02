San Valentino: perché l'amore è come una droga?

Per San Valentino tanti cuori e romanticherie? Eppure, la scienza ci dice che l'amore è come una droga. Soprattutto quando ci innamoriamo, siamo una fabbrica di ormoni e neurotrasmettitori - dopamina, noradrenalina, serotonina, ecc. - che agiscono come droghe naturali. Sono quelle che possono farci sentire in paradiso oppure, come ci hanno raccontato i poeti, farci soffrire le pene dell'inferno.

il cervello che brilla. D'altra parte, che qualunque emozione o sentimento umano sia legato a modificazioni fisiologiche e biochimiche del nostro organismo, si sa. Alla passione degli innamorati corrisponde infatti una precisa attività di alcune aree del cervello, verificabile attraverso tecniche di visualizzazione cerebrale come la Pet (Positronemission tomography) o la Risonanza magnetica funzionale, durante le quali i ricercatori sondano il cervello dei soggetti mentre guardano foto dell'amato o dell'amata.

Tra i tanti studi, uno dei più famosi è quello di Helen Fisher e del suo team della Stony Brook University di NewYork. Esaminando il cervello di 37 innamorati, Fisher ha riscontrato che si verificava un'ondata di attività in una minuscola zona alla base del cervello, detta area tegmentale ventrale: qui alcune cellule sono specializzate nella produzione di dopamina, uno stimolante naturale. La studiosa ha spiegato che si tratta proprio della stessa zona che si "accende" quando l'assunzione di cocaina provoca euforia.

non essere geloso. Gelosia e Un altro studio importante è quello di Stephanie Ortigue della Syracuse University (Usa), con il quale sono state individuate le 12 aree del cervello che lavorano insieme per rilasciare altre sostanze chimiche tipiche dell'amore, tra le quali l'ossitocina (il cosiddetto ormone dell'amore che approfondisce i sentimenti di attaccamento e di gelosia), e la vasopressina (collegata alla fiducia, all'empatia e alla monogamia sessuale).