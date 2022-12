Quali religioni vietano la masturbazione?

Tabù per alcuni, naturale per altri. Per molte religioni antiche l’universo cominciò con un atto autoerotico: Atum, dio egizio della creazione, generò i primi esseri facendo fuoriuscire il proprio sperma. E questo è uno dei motivi per cui la masturbazione è tabù: l’autosufficienza sessuale è una prerogativa divina.

Nell’antichità classica la masturbazione era considerata una pratica naturale. Il filosofo Diogene il Cinico (IV secolo a. C.) si masturbava in pubblico: per lui era un bisogno corporale come un altro. Galeno di Pergamo, medico vissuto nel II secolo d. C., consigliava la masturbazione agli uomini per regolare la produzione dei liquidi corporei e alle donne per risolvere i disturbi nervosi. Gli Stoici esaltarono l’eros fai-da-te quale espressione di autosufficienza. Nell'immagine, un satiro alle prese con l'autoerotismo in un vaso del VI secolo a.C.