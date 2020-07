Tutti in forma per esibire in spiaggia un fisico attraente per l'altro sesso? Secondo gli attuali canoni estetici, lui dovrebbe essere muscoloso, lei magra. Se già questi sono traguardi quasi impossibili per i comuni mortali, figuriamoci quest'estate post quarantena: a forza di stare in casa i chili in più sono arrivati e i muscoli, con le palestre chiuse, non sono proprio gli stessi.

Canoni estetici. Ma per gli uomini e le donne che, per piacere e trovare un partner, puntano molto sulla forma fisica sacrificandosi a tavola o sul tapis roulant, ecco una ricerca rassicurante: non è poi così vero che all'uomo piace la donna magra e a quest'ultima il maschio tutto muscoli. Insomma, i canoni estetici, in amore, influenzano fino a un certo punto. Anzi, sono generalmente sopravvalutati da entrambi i sessi.

A questa conclusione è arrivato un recente studio dell'università di Saint Andrews, in Scozia, che si prefiggeva di trovare risposta a queste domande: in primo luogo, se gli uomini e le donne hanno la giusta percezione delle preferenze del sesso opposto in termini di magrezza e muscolosità dei corpi; in secondo luogo, se tali percezioni sono diverse a seconda della durata della relazione.

Scegli il corpo. Per l'esperimento, i ricercatori hanno chiamato 146 uomini e donne eterosessuali di età tra 18 e 31 anni. Utilizzando modelli di corpi in 3D interattivi, è stato loro chiesto di scegliere: l'aspetto fisico ideale per loro stessi; quello di un partner per una relazione breve o per una più lunga; quello che ritenevano fosse più apprezzato dal sesso opposto (ancora per un rapporto breve o più lungo).

I risultati sono abbastanza sorprendenti: gli uomini hanno sopravvalutato l'aspetto muscoloso nelle preferenze delle donne, e quest'ultime hanno sopravvalutato la ricerca della magrezza nel corpo femminile. Inoltre, queste percezioni errate erano più marcate per le relazioni più brevi.

bassa autostima. Secondo i ricercatori, studi come questi possono correggere la bassa autostima di uomini e donne che cercano a tutti i costi di raggiungere gli impossibili modelli di bellezza lanciati dai media. E che spesso causano, soprattutto nei più giovani, seri disturbi alimentari.