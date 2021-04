I ricercatori hanno studiato le abitudini sessuali di circa 2.000 uomini e donne americani non sposati e senza una relazione stabile di età compresa tra 18 e 23 anni, analizzando i dati delle indagini realizzate tra il 2007 e il 2017 nel Supplement of Transition to Adulthood dello Study Panel of the Income Dynamics , studio longitudinale sulle famiglie americane condotto dall'Università del Michigan negli Stati Uniti. I risultati mostrano che solo il 24% degli uomini e il 22% delle donne hanno avuto rapporti sessuali occasionali nell'ultimo mese in cui sono stati condotti i sondaggi, rispetto al 38% e al 31% di quando sono stati avviati.

I giovani adulti hanno meno rapporti occasionali rispetto a quanti ne avessero i loro genitori alla stessa età. Certo, in questi tempi di pandemia e lockdown non ci sarebbe da stupirsi, ma uno studio della Rutgers University-New Brunswick , nel New Jersey, USA, sottolinea che si tratta di una tendenza iniziata già da qualche anno.

meno occasioni di incontro. Ebbene, dallo studio emerge che il minor consumo di alcol spiegherebbe la diminuzione di oltre il 33% del sesso occasionale per gli uomini e del 25% per le donne: secondo i ricercatori, la spiegazione potrebbe essere che questo tipo di relazioni casuali sono più frequenti nelle occasioni di socialità - come le feste, dove appunto si consumano bevande alcoliche dal noto effetto euforizzante e di disinibizione - ma meno probabili se si trascorre più tempo in casa da soli davanti al computer e alla televisione.

Per la ricerca sono state stabilite variabili come la situazione economica e lavorativa dei giovani adulti, se vivevano con i genitori, se passavano molto tempo con videogiochi, computer e Tv, se bevevano alcolici frequentemente.

Non a caso, proprio l'aumento del tempo occupato con i videogiochi inciderebbe per il 25% per gli uomini, mentre per le donne il maggiore utilizzo di Internet o della televisione per circa l'11%. Infine, la mancanza di un lavoro stabile, e di conseguenza la permanenza in casa dei genitori, inciderebbe per il 10% circa.

CONseguenze. Secondo i ricercatori del New Jersey sono necessarie ulteriori ricerche per identificare meglio e in modo più approfondito le cause del declino del sesso occasionale e capire se questo cambiamento nelle abitudini sessuali può provocare un malessere psicosociale nei giovani adulti. Tra le conseguenze positive, invece, si può evidenziare un minor numero di gravidanze indesiderate e di malattie a trasmissione sessuale.