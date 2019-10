Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti

La Giornata mondiale degli insegnanti celebra la sottoscrizione delle “Raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante”, considerato il documento di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti a livello mondiale. L'obiettivo della Giornata mondiale degli insegnanti è suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente e sulle precarie condizioni di lavoro con cui in molti casi sono costretti a misurarsi ogni giorno.

Gli insegnanti sono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sull'educazione, con l'obiettivo di fornire un'educazione equa e di qualità, offrire opportunità di apprendimento per tutti, incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce, tutto questo con lo scopo ultimo di poter migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile.

Il messaggio. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, il Direttore Generale dell'UNESCO Irina Bokova ha definito, in un messaggio, il compito dei docenti come “delicatissimo e di grande responsabilità”: sono proprio gli insegnanti ad accompagnare la crescita di ragazze e ragazzi, trasmettendo loro conoscenze e competenze che si riveleranno utili per affrontare il percorso della vita e superare le immancabili difficoltà. “Ma soprattutto (l'insegnante) aiuta ogni persona, fin da piccola, ad inserirsi in un contesto sociale, fatto di regole e diritti, relazioni e rispetto, possibilità e limiti, aprendo orizzonti di comunicazione in cui gestire la libertà soggettiva e quella degli altri.”

Purtroppo in tutto il mondo, troppi insegnanti non hanno la libertà e il sostegno di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, che è di vitale importanza. È per questo che il tema della Giornata mondiale degli insegnanti di quest'anno - "Teaching in Freedom, Empowering Teachers" - ribadisce il valore degli insegnanti e riconosce le sfide che molti incontrano nel corso della loro vita professionale in tutto il mondo.