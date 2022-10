Qualche anno fa, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definì la scuola come il luogo dove si cresce, ci si incontra, si sviluppano cultura, affetti, solidarietà, conoscenza reciproca (...). E da qualche anno tra gli strumenti a disposizione degli studenti ci sono anche i giornali, che spiegano e raccontano in modo differente, ma altrettanto efficace, la storia, la scienza e il mondo.

Il Governo ha infatti stabilito (Circ. n. 60/21/RE15) un'ulteriore proroga per la possibilità di accedere a un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale.

Come si usufruisce di tale contributo? È necessaria la delibera del Collegio dei docenti e di Istituto che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici. La domanda per accedere al contributo può essere presentata dal 14 ottobre 2022 al 13 gennaio 2023; ulteriori informazioni sono disponibili a questo indirizzo: https://informazioneeditoria.gov.it/it.

Non solo... Ma non c'è solo il rimborso del Governo. Proprio in occasione di questa iniziativa Mondadori Scienza, la nostra casa editrice, ha ulteriormente abbassato il listino degli abbonamenti per le scuole. Ora abbonarsi a Focus, Focus Storia, Focus Junior e Focus Wild costa davvero poco.

Per la richiesta di preventivo e l'acquisto dell'abbonamento è sufficiente scrivere a sgc@mondadori.it specificando il nome dell'Istituto, la Scuola di appartenenza, la città e la provincia, per poter essere contattati dall'agente di zona.