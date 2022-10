"Alexa, mi racconti una storia?". Sempre più spesso i nostri bambini si intrattengono interagendo con gli assistenti vocali che hanno ormai invaso le nostre case. Ma fa bene al loro sviluppo cognitivo e sociale? Se lo sono chiesti gli autori di un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Archives of Disease in Childhood. Secondo questi ricercatori se si usano come partner abituali di conversazione o per leggere sistematicamente le fiabe della buonanotte allora potrebbero essere dannosi.

CAMPIONI DI MALEDUCAZIONE. Molti rischi legati a un uso esagerato di questi assistenti vocali intelligenti sono legati alla sfera della socialità e al linguaggio. I bambini hanno bisogno di un contesto ricco attorno ai segnali verbali per contestualizzare il linguaggio: con i vari Alexa (Amazon), Siri (Apple) o Google invece potrebbero finire per imitare il tono monocorde e le espressioni apatiche. Non solo: potrebbero anche finire per identificare l'altoparlante con un entità umana e rimanere, di conseguenza, spaesati.

Inoltre, questi device non sono esattamente educativi visto che non si scandalizzano se non li si ringrazia o non li si tratta con i dovuti modi. Nelle normali interazioni umane invece il bambino riceve di solito feedback costruttivi se si comporta in modo inappropriato ("ricorda di ringraziare", "si dice 'per favore'"). Un passo avanti in questo senso è la funzione "Magic Word" di Alexa che riconosce quando la si tratta con educazione e risponde con un "Grazie per averlo chiesto così gentilmente".