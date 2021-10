La covid ha cambiato non solo il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, ma anche il modo in cui lavoriamo: abbiamo parlato più volte dei pro e contro del lavorare da casa, delle chiamate fuori orario e di come organizzarsi al meglio. Uno studio condotto da Microsoft e pubblicato su Nature Human Behaviour ha analizzato in che modo il passaggio da ufficio a casa ha influito sulle relazioni tra i dipendenti dell'azienda e sulle loro giornate, rilevando un aumento delle ore di lavoro settimanali e una diminuzione della collaborazione tra colleghi.

Meno scambi. La ricerca, che si è concentrata sui primi sei mesi del 2020, ha analizzato il lavoro di oltre 61.000 dipendenti Microsoft che, solitari dietro ai propri computer, hanno interagito meno tra loro: questo mancato scambio di idee potrebbe a lungo termine danneggiare l'azienda, influendo negativamente sull'innovazione. «Esiste un vantaggio competitivo nel cosiddetto "trasferimento di conoscenza", durante il quale un gruppo di persone di un'azienda condivide le proprie esperienze con un altro gruppo di persone della stessa azienda», sottolineano i ricercatori. Durante i mesi di pandemia è cambiato anche il modo di interagire coi colleghi distanti: le chiacchiere in ufficio sono state rimpiazzate non da chiamate e videochiamate, ma da più fredde (e male interpretabili) e-mail e messaggi in chat.

Più lavoro? Dall'altro lato, l'analisi ha rilevato un aumento del 10% nelle ore totali di lavoro dei dipendenti, calcolate come l'intervallo tra l'inizio della prima attività lavorativa e la fine dell'ultima. Tuttavia, sottolineano i ricercatori, questo calcolo potrebbe essere fuorviante e l'aumento essere solo apparente: «le stesse ore di lavoro potrebbero essere spalmate nell'arco della giornata, intercalate da distrazioni o attività di altro genere».