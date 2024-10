Single e felici? Merito degli amici

Augusto e Agrippa (57-12 a. C.) - Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano, e il suo braccio destro Marco Vipsanio Agrippa, politico e generale, avevano la stessa età. Si conoscevano fin dall’infanzia, studiarono nelle stesse scuole e militarono negli stessi ranghi dell’esercito fin da giovani. Quando Cesare fu assassinato, Ottaviano, che era suo erede legale, corse a Roma per arginare il colpo di Stato. Agrippa, a capo delle legioni macedoni di Cesare, si precipitò con tutti i suoi soldati in appoggio all’amico. Da quell’istante i due divennero inseparabili. Ma se non fosse stato per Agrip­pa, che per l’amico vinceva ogni battaglia, costruiva acquedotti e restaurava città, l’Impero non avrebbe vissuto il suo periodo più glorioso. I due rimasero legati per tutta la vita, tanto che l’imperatore gli diede in sposa sua figlia Giulia. Quando a 51 anni Agrippa morì, nel 12 a. C., l’imperatore trascorse più di un mese in lutto.