Il progresso tecnologico ha migliorato le condizioni generali dei lavoratori, e mandato definitivamente in pensione alcune professioni. Molti mestieri un tempo diffusi e indispensabili, oggi non avrebbero più ragione di esistere. Abbiamo rispolverato alcune di questi antiche attività dimenticate. Ecco le più sorprendenti.



Sveglia umana. I lavoratori poco mattinieri sono sempre esistiti, e prima che le sveglie si diffondessero nelle case, il rischio di arrivare tardi al lavoro era concreto. In Inghilterra ed Irlanda, durante la Rivoluzione industriale, si diffuse così il mestiere di svegliatore. Queste persone andavano di casa in casa e bussavano a porte e finestre con lunghi bastoni, per pochi centesimi alla settimana. Non si muovevano di lì finché non avessero la certezza di aver buttato gli operai giù dal letto.

Foto: © Photo via laboiteverte.fr