Difficile definire la felicità : per un genio come Albert Einstein è una vita calma e modesta, per il sociologo Zygmunt Bauman è riuscire a superare le difficoltà. E secondo gli studi degli psicologi si tratta sia dell' emozione temporanea che proviamo quando stiamo bene, sia della serenità che viene dal sentirci realizzati, che è più duratura. Qualsiasi cosa sia la felicità, però, c'è una buona notizia: non è un regalo che cade i n testa a pochi fortunati ma uno stato d'animo che si può, anzi si deve imparare. Felici si diventa, insomma, basta un po' di impegno: chiunque può farcela, perfino chi si sente come Paperino e pensa che non gliene vada mai dritta una.

I geni giusti. Un "tesoretto" di felicità, bisogna dirlo, arriva con il corredo genetico : alcuni tratti della personalità che favoriscono la propensione a trasformarsi nel classico cuor contento, ovvero avere un temperamento estroverso, sono scritti nei geni. «Gli studi però ci dicono che l'impatto del Dna sul "grado di felicità" si ferma al massimo al 40%: il resto lo fanno le scelte personali e l'atteggiamento mentale», spiega Chiara Ruini, docente di Psicologia clinica all'Università di Bologna. «Decidere a che cosa dedicare più tempo e attenzione nelle nostre giornate influenza lo stato d'animo, e per farlo cambiare in meglio occorre fare cose che ci piacciono. Inoltre bisogna imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno, la vera chiave per la felicità».

È provato che l' ottimismo , fra l'altro, fa campare più a lungo: uno studio sui centenari del Cilento ha appena dimostrato che chi raggiunge un'età a tre cifre è più positivo e felice dei familiari under 75. Ma allora perché crucci e umor nero, che ci accorciano la vita, sono così diffusi? A discolpa dei pessimisti va detto che l'uomo è evolutivamente portato a ruminare sulle esperienze negative, perché per sopravvivere serve capire ciò che è bene evitare. Lo ha spiegato lo psicologo Martin Seligman nel suo saggio Imparare l 'ottimismo (Giunti editore): vedere tutto rosa può far sottovalutare i rischi. Il fenomeno ha perfino un nome: "sindrome di Pollyanna", la ragazzina sempre contenta protagonista dell'omonimo romanzo di inizio '900 (trasformato poi in celebri film negli anni '60).

Inutile quindi negarli, meglio sfidarli cercando di essere oggettivi: se per esempio in ufficio ci sentiamo inadeguati e questo provoca malessere, proviamo a chiederci su quali basi lo crediamo, se stiamo dando interpretazioni sbagliate ai fatti, come ci vedremmo dall'esterno. Il metodo prevede anche di coinvolgere un amico nella "discussione introspettiva". A volte basta questo per reagire e ritrovare il sorriso . E se proprio non si può fare a meno di continuare a ruminare preoccupazioni, meglio darsi un appuntamento mentale: "ci penserò stasera alle..." e poi farlo davvero (discutendole tra sé con le accortezze già illustrate). Sembrerà strano, ma funziona: i pensieri neri smettono di assillare.

Un effetto simile è stato attribuito alla "regola del minuto": quando ci sembra di essere sommersi di cose da fare, bisogna iniziare con ciò che può essere sbrigato in un minuto. Basterà questo per sentirsi subito meglio, una piccola iniezione di ottimismo per proseguire la giornata. Che sia rispondere a una email o appendere il soprabito buttato sul divano, anche un piccolo gesto può contribuire a renderci più soddisfatti perché, anziché perder tempo, abbiamo fatto qualcosa di concreto.

Scorciatoie. Le ricerche provano che solo una persona su tre non si lascia abbattere dalle difficoltà e continua a vedere i lati belli della vita. Ma diventare dei veri ottimisti può non essere banale poiché il primo passo è ammettere che si guarda il mondo in negativo, e i pessimisti incalliti difficilmente ci riescono. Così, molti psicologi hanno cercato "ricette" più semplici che pian piano possono por-tare verso la felicità. Una di esse è la cosiddetta "scrittura espressiva": quindici minuti al giorno passati a scrivere emozioni ed esperienze per risolvere meglio i conflitti, migliorare l'umore e sentirsi più soddisfatti. James Pennebaker, lo psicologo dell'Università del Texas che ha studiato a lungo gli effetti di questo tipo di scrittura, sostiene che corregge la rotta della vita portandola sui binari che vorremmo (e che ci rendono più felici).

Condividere senza social. Vietato invece pensare che serva un partner per sentirsi più sereni: uno studio tedesco condotto su oltre 24mila persone ha dimostrato che il matrimonio in media aumenta solo di poco la sensazione di felicità, specialmente se l'individuo ha già un'ampia rete sociale. Non conta quindi la fidanzata o il fidanzato, contano le relazioni, di qualsiasi natura.

«Studi su bimbi di dieci anni mostrano che a quell'età si è già capaci di riconoscere la felicità e per la maggioranza è un'esperienza che si prova nelle interazioni con gli altri», dice Ruini. «Perché non sia effimera, poi, la felicità va condivisa. Non per forza sui social, anzi: spesso su Instagram, Facebook e simili si postano momenti felici per mettersi in mostra, non per gioire davvero insieme agli altri».

Le reti sociali dove la felicità diventa contagiosa sono quelle delle persone in carne e ossa, come dimostra una ricerca dell'Università di Yale condotta analizzando l'enorme mole di dati del Framingham Heart Study (iniziato nel lontano 1948 sui circa 5mila abitanti della cittadina Usa, oggi alla terza generazione di partecipanti): stando ai risultati per essere felici è bene circondarsi di persone che lo sono già, visto che per ogni amico felice in più cresce del 9% la probabilità di esserlo. La felicità, insomma, dipende tantissimo da quella di chi ci è vicino, fino al terzo grado di separazione: in altri termini se io sono felice influenzerò in positivo i miei amici, i loro amici e gli amici dei loro amici in una vera cascata di benessere.